Потепление Южного океана приведет к более влажной погоде на Западном побережье, - ученые

CentralAsia (CA) - По мере глобального потепления Южный океан, расположенный между Антарктидой и другими континентами, будет высвобождать поглощенное из атмосферы тепло, что приведет к прогнозируемому долгосрочному увеличению количества осадков над Восточной Азией и Западной частью США, независимо от усилий по смягчению последствий изменения климата. Об этом говорится в исследовании компьютерных моделей, проведенном под руководством Корнельского университета и опубликованном в журнале Nature Geoscience.

Южный океан обладает большей способностью поглощать тепло, чем другие водоемы, из-за сильного подъема глубинных холодных вод, но со временем вода нагревается и постепенно отдает тепло. Когда это происходит, тепло распределяется, создавая телеконнекторы, которые, согласно прогнозам, приведут к увеличению количества осадков в Восточной Азии летом и в Западной части США зимой. Такие телесвязи очень похожи на то, как Эль-Ниньо влияет на погодные условия.

Модель предсказала, что из-за медленного высвобождения тепла океаном новый характер осадков может сохраняться до 150 лет, независимо от усилий по сокращению выбросов парниковых газов.

Обнаружено, что низколежащие облака над Южным океаном выступают в качестве ключевого регулятора, влияющего на температуру поверхности моря. В Антарктиде мало объектов наблюдения, которые могли бы предоставить данные об обратной связи между облаками в Южном океане, поэтому их увеличение, в свою очередь, улучшит прогнозы.

// Turmush