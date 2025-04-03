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Венгрия объявила о выходе из Международного уголовного суда

CentralAsia (CA) -  Венгрия начинает процесс выхода из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш. 

«В четверг правительство начнет работу о выходе [из МУС] в соответствии с конституционными и международными правовыми нормами», — написал он на своей странице в фейсбуке.

Заявление властей Венгрии о выходе из МУС прозвучало на фоне визита в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, на которого выдан международный ордер на арест. 

Reuters напоминает, что венгерский премьер Виктор Орбан пригласил Нетаниягу в страну на следующий день после решения МУС выдать ордер на арест премьера Израиля. Тогда же Орбан пообещал, что Нетаниягу не будет арестован, и назвал решение МУС «наглым, циничным и совершенно неприемлемым». 

Венгрия в 1999 году подписала Римский статут, международный договор о создании МУС, и ратифицировала его спустя два года. 

По оценке Reuters, процесс выхода Венгрии из МУС займет год.

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