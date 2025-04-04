Улан-Батор представляет передовое ПО на основе ИИ для поддержки полицейских расследований

CentralAsia (MNG) - Администрация губернатора столицы и Совет по предупреждению преступности столицы передали программное обеспечение «MD Video AI» Управлению дорожной полиции Монголии. Это программное обеспечение используется полицейскими управлениями в семидесяти шести странах мира.

Программное обеспечение будет использоваться в следственных процедурах для улучшения низкоразрешенных кадров видеонаблюдения, полученных с мест преступлений, определения черт лица и объектов, связанных с конкретной преступной деятельностью, повышения эффективности обнаружения преступлений и нарушений и упрощения сбора доказательственных материалов.

Программное обеспечение, принадлежащее южнокорейской компании GMD Soft, также предлагает возможность извлечения важных приложений, изображений и видеофайлов с мобильных устройств, которые больше не работают. Ожидается, что его интеграция в полицейские операции принесет выгоды, включая сокращение времени и расходов на топливо при расследовании как дорожно-транспортных происшествий, так и других уголовных дел, а также облегчит работу сотрудников правоохранительных органов.

Губернатор столицы и мэр Улан-Батора Нямбаатар Хишгээ заявил: «На сегодняшний день на 176 перекрестках и переходах в городе Улан-Батор установлено 2606 интеллектуальных камер. Они контролируются Центром видеонаблюдения города Улан-Батор, который теперь полностью оснащен интеллектуальной системой камер, работающей на программном обеспечении ИИ для обнаружения преступлений и нарушений. С добавлением программного обеспечения «MD-Video AI» мы теперь можем получать более точную информацию. Другими словами, это знаменует собой значительный прогресс как в области аппаратных, так и в области программных технологий».

Подполковник полиции и начальник следственного отдела Управления дорожной полиции Хосбаяр Ванчигсурэн сказал: «Сбор и закрепление доказательств являются важнейшей частью раскрытия преступлений. Однако из-за низкого качества камер наблюдения, ранее установленных частными лицами, процесс сбора доказательств часто затруднялся, что приводило к задержкам в раскрытии дел. Внедрение программного обеспечения «MD-Video AI» оказало большую поддержку в восстановлении прав граждан и усилении сбора доказательств».

Помимо программного обеспечения, Резервный фонд губернатора столицы будет использован для обеспечения полной высокопроизводительной компьютерной системы для внедрения.

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