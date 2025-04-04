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Казахстан поддерживает начало переговоров по Украине, - Токаев

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался в поддержку переговорного процесса по Украине во время своей речи на саммите «Центральная Азия – Европейский союз» в Самарканде, сообщает пресс-служба Акорды.

«Казахстан неизменно выступает за мирное разрешение конфликтов, поэтому приветствуем начало переговоров по Украине, надеемся на благоприятный итог, хотя полностью понимаем всю сложность проблемы», – сказал он.

Токаев отметил важность международной безопасности и стабильности как ключевого фактора устойчивого развития. Он подчеркнул, что Казахстан твердо привержен сбалансированной внешней политике, расширению сотрудничества со всеми заинтересованными государствами и основными организациями, включая ЕС.

«Напомнив о росте глобальной нестабильности, президент заявил о необходимости проявлять сдержанность и ответственность в оценке происходящих в мире сложных событий. В год 80-летия ООН он призвал все страны направить усилия на соблюдение Устава всемирной организации и общепризнанных принципов международного права, а также поддержать деятельность генерального секретаря Антониу Гутерриша», - сказал он.

Саммит в Самарканде проходит под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с участием глав государств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркмении.

Евросоюз представлен председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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