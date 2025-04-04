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Китай ввел ответные пошлины на товары из США
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Трамп объявил о введении «взаимных пошлин для стран по всему миру», включая страны Центральной Азии

CentralAsia (CA) -  Госсовет Китая объявил о дополнительных пошлинах в размере 34% на весь импорт из США. Это стало ответом на тарифы, которые накануне ввел американский президент Дональд Трамп.

Тарифы начнут действовать с 10 апреля, передает Центральное телевидение Китая (China Central Television). Китай также призвал США немедленно отменить односторонние пошлины и начать урегулирование экономических вопросов на основе равноправия и взаимного уважения.

В Китае назвали действия Белого дома не соответствующими правилам международной торговли. Пекин подчеркнул, что подобными пошлинами Вашингтон наносит значительный ущерб экономическим интересам и правам Китая.

Вчера президент США объявил о повышении пошлин на импорт в отношении большинства стран. Базовая пошлина составит 10%. В отношении Китая вводятся пошлины в 34%, стран Евросоюза — в 20%. Наибольшие пошлины введены против Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон — 50%. 

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