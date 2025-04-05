Заключение соглашения о свободной торговле с ЕАЭС рискует снизить рост ВВП Монголии на 6,1%

CentralAsia (MNG) -

Соглашения о свободной торговле отменяют только таможенные пошлины и не учитывают ставки НДС и акцизов.

Исследователи из Школы бизнеса Государственного университета Монголии заявили, что подписание Временного соглашения о свободной торговле Евразийского экономического союза приведет к сокращению роста валового внутреннего продукта Монголии примерно на 6,1 процента.

По состоянию на 2024 год Монголия экспортировала в страны Евразийского экономического союза товаров и продукции на сумму 110,1 млн долларов США, а импортировала на сумму 2,9 млрд долларов США.

Предполагается, что экспорт увеличится примерно на 3,7 процента, если в рамках соглашения будет беспошлинно ввозиться около 375 видов товаров и продукции. Среди них ожидается, что экспорт продукции сельскохозяйственного сектора, на котором сосредоточено внимание Монголии, вырастет на 4,23 процента.

С другой стороны, ожидается, что общий объем импорта вырастет на 4,72 процента, а импорт промышленной продукции увеличится на 118 процентов. Соглашения о свободной торговле снижают таможенные пошлины и удешевляют импортные товары и продукты, тем самым увеличивая поставки сырья, запасных частей и оборудования для промышленного сектора. Исследователи отмечают, что это значительно увеличит импорт в секторе.

С другой стороны, внутреннее промышленное производство рискует сократиться на 17,9%, а сельскохозяйственное производство — на 4,3%. Ожидается, что в других секторах рост составит около 1,2–5 процентов. В результате этих последствий предполагается, что доходы граждан и предприятий сократятся примерно на 5,5%, а доходы государственного бюджета сократятся на 3,24%.

Кроме того, соглашения о свободной торговле устанавливают только «нулевые» ставки таможенных пошлин и не учитывают ставки НДС и акцизов. В настоящее время ставка НДС в России составляет 20 процентов, а в Монголии — 10 процентов.

Всего было предложено исключить из перечня 23 вида товаров и продуктов, из которых исключено восемь товаров, в том числе жидкое и сгущенное молоко, картофель, а по 11 видам товаров и продуктов достигнуто соглашение. В частности, была установлена ​​квота в размере 50 000 тонн пшеницы и введен налог в размере 3,75 процента. Кроме того, если вы импортируете до 90 миллионов яиц, вы заплатите налог в размере 7,5 процента. Сообщается, что сверх этой суммы они согласились платить налог по текущей ставке в 15 процентов.

источник: MiddleAsianNews

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