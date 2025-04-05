Президент Армении подписал закон о вступлении страны в ЕС

CentralAsia (CA) - Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о намерении страны вступить в Европейский союз, сообщает пресс-служба главы государства. Со стороны ЕС приглашения на вступление Армении не было.

Документ сам по себе очень короткий: «Республика Армения, стремясь развивать демократические институты, повышать благосостояние общества, укреплять безопасность, устойчивость и верховенство закона, объявляет о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз».

Парламент Армении принял закон о намерении республики вступить в ЕС 26 марта. Премьер-министр Никол Пашинян уточнял, что решение о вступлении в союз может быть принято только по итогам всенародного референдума.

В конце 2023 года МИД Армении заявил, что у Еревана есть «европейские стремления». В марте 2024-го ведомство сообщало об активном обсуждении возможного вступления в ЕС, однако тогда там уточняли, что «никто не может быть уверенным или предугадать» исход этого процесса.