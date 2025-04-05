Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу

CentralAsia (CA) - Российские войска в пятницу вечером ударили по Кривому Рогу. Мэр города Александр Вилкул написал, что российские военные «ударили баллистической ракетой в центр жилого микрорайона». По его словам, «ракета взорвалась в воздухе».

В результате российского ракетного удара погибли, по данным на утро 5 апреля, 18 человек, сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак. Среди погибших 9 детей. Пострадали, по данным главы региона, 32 человека.

В Минобороны России удар по Кривому Рогу подтвердили. В российском военном ведомстве утверждают, что он был нанесен «ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог». В ведомстве утверждают, что потери составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств.

В украинском Генштабе это заявление назвали ложью, добавив, что ракета «Искандер-М» поразила «жилой массив и детскую площадку».

В Кривом Роге объявлен трехдневный траур по погибшим — с 7 по 9 апреля.