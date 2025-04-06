экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монгольская юная боксерша завоевала чемпионский пояс в Казахстане
ЛХАМ Цэндбаатар
ЛХАМ Цэндбаатар

CentralAsia (MNG) -  4 апреля в спортивном комплексе Olympic Center города Туркестана завершился международный турнир среди молодежи 2007 и 2008 годов рождения, посвященный памяти победителя Сиднейской Олимпиады по боксу, первого кавалера ордена «Барыс», известного туркестанского боксера Бекзата Саттарханова.

В женской категории 50 кг монгольская боксерша ЛХАМ Цэндбаатар завоевала чемпионский пояс и золотую медаль. Она учится в 11 классе столичной средней школы № 51.

В XXIII международном турнире по боксу приняли участие мастера кожаных перчаток из всех регионов Казахстана, а также из России, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Азербайджана, Китая, Египта, Саудовской Аравии, Кувейта.

Турнир проходил в 13 весовых категориях среди юношей и в 6 весовых категориях среди девушек. По правилам международной ассоциации бокса победители получат звание мастеров спорта по боксу.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com