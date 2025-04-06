Монгольская юная боксерша завоевала чемпионский пояс в Казахстане

ЛХАМ Цэндбаатар

CentralAsia (MNG) - 4 апреля в спортивном комплексе Olympic Center города Туркестана завершился международный турнир среди молодежи 2007 и 2008 годов рождения, посвященный памяти победителя Сиднейской Олимпиады по боксу, первого кавалера ордена «Барыс», известного туркестанского боксера Бекзата Саттарханова.

В женской категории 50 кг монгольская боксерша ЛХАМ Цэндбаатар завоевала чемпионский пояс и золотую медаль. Она учится в 11 классе столичной средней школы № 51.

В XXIII международном турнире по боксу приняли участие мастера кожаных перчаток из всех регионов Казахстана, а также из России, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Азербайджана, Китая, Египта, Саудовской Аравии, Кувейта.

Турнир проходил в 13 весовых категориях среди юношей и в 6 весовых категориях среди девушек. По правилам международной ассоциации бокса победители получат звание мастеров спорта по боксу.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения