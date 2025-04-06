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ВОЗ ведет переговоры о возвращении США в организацию
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеется, что США вернутся в организацию, а также ведет переговоры с Вашингтоном по этому поводу. Об этом заявил глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев в интервью ТАСС.

«Я бы не назвал (наши переговоры с США) какими-то закулисными торгами, это достаточно откровенный и конструктивный диалог. Мы надеемся, что Соединенные Штаты смогут пересмотреть свою позицию, потому что здесь вопрос не только в финансовой поддержке, но и также в экспертном потенциале страны»,— сказал Бердыклычев.

Также он заявил, что если США не вернутся в организацию, ВОЗ все равно продолжит работу. Однако работать учреждение будет в условиях ограниченного финансирования — Соединенные Штаты до сегодняшнего дня были крупнейшим донором организации. Они покрывали пятую часть общего бюджета ВОЗ, сказал Бердыклычев. Без США «многие программы, например по вакцинации, по борьбе с туберкулезом, малярией, полиомиелитом, ВИЧ-инфекцией, уже оказались под угрозой», сообщил он.

В организации после ухода США началось сокращение штата сотрудников. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил, что это затронет и сотрудников центрального офиса в Женеве.

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