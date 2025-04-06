Минобороны России: в ночь на воскресенье регионы были атакованы 11 дронами

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CentralAsia (CA) - В ежедневной сводке Минобороны России говорится, что в ночь на 6 апреля три российских региона были атакованы 11 беспилотниками.

Из них восемь дронов сбили над территорией Ростовской области, два беспилотника – над Курской областью и еще один — над территорией Белгородской области.