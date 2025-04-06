Минобороны России: в ночь на воскресенье регионы были атакованы 11 дронами
- Азия и мир, происшествия
- 13:11, 06 апреля 2025
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В ежедневной сводке Минобороны России говорится, что в ночь на 6 апреля три российских региона были атакованы 11 беспилотниками.
Из них восемь дронов сбили над территорией Ростовской области, два беспилотника – над Курской областью и еще один — над территорией Белгородской области.
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