Первый самолет E195-E2, арендованный монгольской авиакомпанией Hunnu Air, направляется в Монголию

CentralAsia (MNG) -

24 января 2025 года г-н Мөнхжаргал Пурэвжал, испольнительный директор Hunnu Air LLC, объявил, что авиакомпания подписала договор аренды двух самолетов Embraer E195-E2. Самолеты будут доставлены напрямую от производителя в Hunnu Air в апреле и октябре 2025 года соответственно.

Embraer E195-E2 — это современный, экологически чистый самолет, разработанный для обеспечения пассажирам исключительного комфорта. Он отличается низким уровнем шума в пассажирском салоне, воздействие на окружающую среду составляет 75-80 дБ. Кроме того, он выделяет меньше углекислого газа и потребляет примерно на 20% меньше топлива по сравнению с другими самолетами аналогичной вместимости.

С добавлением нового самолета Embraer E195-E2 Hunnu Air планирует увеличить пропускную способность ключевых туристических направлений в зоне свободной торговли провинции Хайнань, включая Хайкоу и Санья в Китае, а также Фукуок во Вьетнаме. Авиакомпания также расширит свои услуги в городах Японии, Китая и Южной Кореи, которые она в настоящее время обслуживает как регулярными, так и чартерными рейсами. Кроме того, Hunnu Air планирует ввести регулярные рейсы в Ташкент, Узбекистан, в 2025 году.

Помимо трех самолетов Hunnu Air, в монгольском регистре, согласно модулю ch-aviation fleets, всего 18 крупных самолетов. Они включают два A319-100 и два (хранящихся) E145 у Aero Mongolia; один B737-8, три B737-800, один B757-200 (PCF), один B767-300ER и два B787-9 у государственной MIAT - Mongolian Airlines; один B737-700 у Eznis Airways в настоящее время сдан в аренду Air Peace (P4, Лагос); и один A320-200 у Mongolian Airways Cargo, который в настоящее время сдан в аренду Bamboo Airways (QH, Hanoi Noi Bai International).

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения