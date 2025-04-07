В Южной Корее планируют провести президентские выборы 3 июня, - Yonhap

CentralAsia (CA) - Правительство Южной Кореи намерено провести выборы президента 3 июня, сообщает Yonhap со ссылкой на источник в структуре власти.

Решение о проведении президентских выборов утвердят на заседании кабмина 8 апреля

«Учитывая важность вопроса и необходимость объявления дня выборов временным выходным, решение будет утверждено на заседании кабинета министров», – процитировало агентство собеседника.

Отмечается, что выборы главы государства должны состояться в течение 60 дней после отстранения Конституционным судом президента Юн Сок Еля.

4 апреля Конституционный суд Республики Кореи единогласно утвердил импичмент, объявленный национальным собранием президенту Юн Сок Елю из-за его решения ввести в стране военное положение. Председатель суда Мун Хен Бэ подчеркнул, что Юн не имел оснований, достаточных для введения военного положения и использования военной силы.

Юн объявил военное положение 3 декабря для «искоренения просеверокорейских антигосударственных сил». К парламенту прибыли военные, но депутаты смогли отменить решение президента. На пленарном заседании 190 парламентариев проголосовали за отмену военного положения, глава страны и правительство поддержали результаты. Министр обороны ушел в отставку. В середине декабря национальное собрание объявило Юну импичмент.