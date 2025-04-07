экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Таджикистане проходят российско-таджикские антитеррористические учения

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане на полигоне Харб-Майдон в Хатлонской области стартовали совместные антитеррористические учения Вооруженных сил России и Таджикистана, которые продлятся 7 по 11 апреля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе учения воинские контингенты двух стран отработают организацию применения Вооруженных сил по уничтожению террористических бандформирований, подготовку подразделений к выполнению поставленных задач в условиях горной местности.

Основным этапом учения станет ведение совместной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований, а также управление подразделениями в ходе прикрытия государственной границы и уничтожения прорвавшихся бандгрупп», — говорится в сообщении Минобороны.

В манёврах участвуют горные, мотострелковые, танковые, артиллерийские и разведывательные подразделения, подразделения радиоэлектронной борьбы. В учениях будут задействованы ударные и транспортно-боевые вертолёты, также расчеты FPV-дронов и разведывательных БПЛА.

Российскую сторону на учениях представляют подразделения 201-й российской военной базы Центрального военного округа.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com