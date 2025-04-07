В Таджикистане проходят российско-таджикские антитеррористические учения

- Таджикистан, общество
- 15:43, 07 апреля 2025
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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане на полигоне Харб-Майдон в Хатлонской области стартовали совместные антитеррористические учения Вооруженных сил России и Таджикистана, которые продлятся 7 по 11 апреля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе учения воинские контингенты двух стран отработают организацию применения Вооруженных сил по уничтожению террористических бандформирований, подготовку подразделений к выполнению поставленных задач в условиях горной местности.
Основным этапом учения станет ведение совместной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований, а также управление подразделениями в ходе прикрытия государственной границы и уничтожения прорвавшихся бандгрупп», — говорится в сообщении Минобороны.
В манёврах участвуют горные, мотострелковые, танковые, артиллерийские и разведывательные подразделения, подразделения радиоэлектронной борьбы. В учениях будут задействованы ударные и транспортно-боевые вертолёты, также расчеты FPV-дронов и разведывательных БПЛА.
Российскую сторону на учениях представляют подразделения 201-й российской военной базы Центрального военного округа.