Нападение на сотрудницу в аэропорту Алматы: Начался суд над обвиняемым

Машрабек Баратов

CentralAsia (KZ) - В Алматы начался судебный процесс над 67-летним Машрабеком Баратовым, который в марте этого года взял в заложницы сотрудницу службы авиационной безопасности в Международном аэропорту города, передает informburo.kz.

Процесс проходит в сокращённом порядке по ходатайству прокурора Алмаса Бертаева – все стороны поддержали это решение.

По словам прокурора, у Баратова были жилищные проблемы, долги и он долгое время не мог найти работу. 7 марта около 10:00 он доехал до аэропорта на автобусе и попытался пройти регистрацию, несмотря на отсутствие билета. Подойдя к стойке досмотра вместе с другими пассажирами, он столкнулся с сотрудницей авиационной безопасности Ботагоз Мухтаровой. Когда она попросила его предъявить документы и билет, он решил взять её в заложницы.

Как указал прокурор, Баратов, «невзирая на поток пассажиров», схватил Мухтарову за волосы, вытащил нож и, угрожая ей, начал двигаться с ней в сторону зоны вылета. Увидев сотрудников полиции и скопление людей, он приставил нож к шее девушки и потребовал, чтобы один из полицейских выбросил оружие и подошёл к нему. Он также угрожал взорвать аэропорт, заявляя, что в его сумке находится бомба.

«Таким образом, Баратов совершил не только захват заложника, но и заведомо ложное сообщение об акте терроризма», – подчеркнул Бертаев.

Инцидент удалось быстро пресечь благодаря мужеству 53-летнего Мусы Абдраима, который предложил нападавшему обменять заложницу на себя, а затем обезвредил его.

Сейчас Баратову предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: за захват заложника, хулиганство с применением оружия и ложное сообщение о терроризме. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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