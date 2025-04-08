МНТПП и IHK Erfurt укрепляют двустороннее сотрудничество

CentralAsia (MNG) - 7 апреля 2025 года президент Монгольской национальной торгово-промышленной палаты (МНТПП) Төр-Од Лхагважав встретился с президентом Эрфуртской торгово-промышленной палаты Федеративной Республики Германия Дитером Баухаусом, а также другими делегатами и руководителями предприятий. Об этом соощает пресс-служба МНТПП.

Төр-Од Лхагважав и Дитер Баухаус

Президент Төр-Од Лхагважав представил мандат МНТПП, ее партнерство с Германией и текущие совместные инициативы. Кроме того, он выразил готовность активизировать сотрудничество по улучшению деятельности и правовой среды Палаты, укреплению ее филиалов в 21 аймаке и повышению профессиональной подготовки и развитию человеческих ресурсов.

Президент Торгово-промышленной палаты Эрфурта Дитер Баухаус подчеркнул их готовность оказать всестороннюю поддержку MNCCI в создании системы подготовки квалифицированных специалистов.

Немецкие компании запрашивают обучение для конкретных специалистов, в которых они нуждаются, и местные Торгово-промышленные палаты предлагают от 200 до 300 различных типов учебных курсов. Этот процесс включает в себя исследования во всех секторах бизнеса, тщательный отбор кандидатов и, в конечном итоге, подготовку специалистов, чьи квалификации признаются и принимаются компаниями.

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