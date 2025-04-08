Правительство Южной Кореи официально назначило дату президентских выборов после импичмента Юн Сок Ёля

CentralAsia (CA) - Правительство Южной Кореи официально назначило 3 июня датой проведения следующих президентских выборов после отстранения от должности бывшего президента Юн Сок Ёля. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Правительство также объявило 3 июня временным государственным праздником. Кандидаты должны будут зарегистрироваться до 11 мая, а официальный период предвыборной кампании начнется 12 мая. Новый президент вступит в должность сразу после выборов без переходной команды.

Дату выборов назначили на заседании кабинета министров через четыре дня после того, как конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент Юна из-за введения им военного положения в декабре 2024 года. Согласно конституции страны, новые выборы должны быть проведены в течение 60 дней после появления вакансии.

Юн объявил военное положение 3 декабря для «искоренения просеверокорейских антигосударственных сил». К зданию парламента прибыли военные, но депутаты смогли отменить решение президента. На пленарном заседании 190 парламентариев проголосовали за отмену военного положения, глава страны и правительство поддержали результаты. Министр обороны ушел в отставку. В середине декабря национальное собрание объявило Юну импичмент.

4 апреля конституционный суд Республики Кореи единогласно утвердил импичмент, объявленный национальным собранием президенту. Председатель суда Мун Хен Бэ подчеркнул, что Юн не имел оснований, достаточных для введения военного положения и использования военной силы.