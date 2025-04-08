Трамп анонсировал рекордный оборонный бюджет США в $1 трлн

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CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация одобрит рекордный оборонный бюджет в один триллион долларов, передает Breaking Defense.

«Мы также по сути утвердили бюджет в размере около триллиона долларов», — сказал Трамп после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. По словам Трампа, этот бюджет станет «самым большим, когда-либо выделенным армии».

«Никто не видел ничего подобного. Мы должны построить нашу армию, и мы очень экономим, но армия — это то, что мы должны построить. И мы должны быть сильными, потому что сейчас есть много плохих сил вокруг», — сказал он.

Министр обороны Пит Хегсет после встречи Трампа с Нетаниягу написал в своем аккаунте в соцсети X: «Спасибо, господин президент! Скоро: первый триллион долларов оборонного бюджета. Президент Трамп восстанавливает наши вооруженные силы — и быстро».

Трамп не уточнил, будет ли триллион долларов выделен исключительно Пентагону или как общий бюджет национальной обороны, который включает другие агентства. Однако эта цифра, как отмечает Politico, значительно превысит финансирование в размере 892 миллиардов долларов, выделенных конгрессом на национальные оборонные программы в этом году, включая и Пентагон.