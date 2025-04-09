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Турция передумала вводить запрет на экспорт лимонов

CentralAsia (CA) -  Министерство торговли Турции не будет вводить запрет на экспорт лимонов, о котором было объявлено накануне. Об этом после встречи с фермерами 8 апреля министр торговли Омер Болат сообщил в соцсети X.

По словам Болата, с участниками встречи удалось договориться о том, что лимоны не будут продаваться по спекулятивным ценам пока на рынке не появится новый урожай и для потребителей будут обеспечены стабильные цены на эти цитрусовые.

В связи с этим временное ограничение на экспорт лимонов было снято, и в будущем развитие цен на внутреннем рынке будет строго контролироваться, и проверки будут продолжены.

О планах запретить экспорт лимонов Турция объявила 7 апреля из-за заморозков в провинциях, где находятся основные плантации цитрусовых, а также необходимости урегулирования внутреннего спроса и поддержания цен.

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