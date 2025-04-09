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Главком ВСУ сообщил о наступлении России в Сумской и Харьковской областях
Александр Сырский
Александр Сырский

CentralAsia (CA) -  Армия России начала новое наступление в Сумской и Харьковской областях. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью «Левому берегу».

Журналистка издания попросила его прокомментировать слова Владимира Зеленского о том, что Россия готовится к новому наступлению на указанных территориях. Как ответил Сырский, наступление уже происходит в этой части фронта. 

«Я могу сказать, что президент абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось. Потому что уже несколько дней, почти неделю мы наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника по всем основным направлениям», - заявил главком.

Он добавил, что в данный момент РФ стремится создать в Харьковской, Сумской, а также Черниговской областях «буферную зону».

Сумская область на севере и востоке граничит с Курской областью России.

12 марта начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что российские войска на отдельных направлениях вошли в Сумскую область. После этого Минобороны РФ отчиталось о взятии хутора Новенькое, сел Веселовка и Басовка в Сумской области. Через неделю после перехода под российский контроль Басовки Сумскую область посетил Зеленский.

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