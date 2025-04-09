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Китай в ответ на пошлины Трампа поднял тарифы для товаров из США до 84%
Предыстория: США повысили пошлины на китайский импорт до 104%

CentralAsia (CA) -  Комиссия по тарифам Госсовета КНР сообщила, что с 10 апреля пошлины на импорт товаров из США повысят с 34% до 84%. Решение принято в ответ на повышение американскими властями пошлин на китайские товары до 104%, передает Xinhua.

«Решение США повысить пошлины на китайские товары является ошибкой. Это ущемляет законные права и интересы Китая, наносит серьезный ущерб основанной на правилах многосторонней торговой системе и влияет на стабильность мирового экономического порядка. Это типичный пример односторонних действий, протекционизма и экономического запугивания»,— говорится в заявлении китайской Комиссии по тарифам.

Пекин призвал Вашингтон «немедленно исправить свою ошибочную практику», отменить все односторонние тарифные меры и разрешить разногласия сторон путем «равноправного диалога на основе взаимного уважения».

С 9 апреля США повысили пошлины на импорт из КНР еще на 50 процентных пунктов — теперь общий уровень тарифной нагрузки на поставки из Китая составляет 104%. Дополнительные пошлины были введены после того, как Китай вопреки угрозам Дональда Трампа не стал отменять контрмеры против американских товаров за введенные до этого 34-процентные тарифы.

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