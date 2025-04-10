Агентство по чрезвычайным ситуациям предупреждает о снежных и пыльных бурях

CentralAsia (MNG) - По данным метеослужбы, сегодня, 10 апреля, метель обрушится на восточную часть аймака Завхан, южную часть аймаков Хубсугул, Дархан-Уул, Эрдэнэт, Булган, Сэлэнгэ и северо-западную часть аймака Төв; в ночь с 10-го на 11-е — Төв, Дундговь, Хэнтий и северная часть аймака Дорнода; и 11-го числа – в аймаках Хэнтий, Дорнод, Сухбаатар и Дорноговь.

Также 10-го числа ожидается сильная пыльная буря в северной и восточной части аймака Завхан, северной части аймака Архангай, южной части аймака Булган и западной части аймака Төв, в ночь с 10-го на 11-е число – в аймаках Баянхонгор, Өвөрхангай, Өмнөговь и Дундговь, 11-го числа – в аймаках Өмнөговь, Дундговь, Дорноговь и Сухбаатар, скорость ветра 18-20 метров в секунду, местами более 24 метров в секунду.

Поэтому всем гражданам, животноводам и перевозчикам рекомендуется:

Получайте сводки погоды и информацию каждый час;

Соблюдайте предупреждения и предостережения профессиональных организаций;

Путешествуя на дальние или короткие расстояния, позаботьтесь о надежности своего транспортного средства, имейте запас бензина и топлива, а также надежные средства связи;

Одевайтесь тепло, передвигайтесь по асфальтированным дорогам, мостам и путепроводам;

Избегать потенциальных рисков, обеспечивая пожарную безопасность при передвижении в лесах и степях.

Об этом сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям.

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