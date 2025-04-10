Трамп объяснил решение отложить введение торговых пошлин для 75 стран

CentralAsia (CA) - Американский президент Дональд Трамп объяснил паузу в ведении пошлин до 50% чрезмерной обеспокоенностью граждан, сообщает The New York Times.

«Я подумал, что люди стали выходить за рамки. Они стали чересчур паникующими. Они стали немного бояться», — заявил президент. Трамп также назвал «довольно мрачной» ситуацию на рынке после его решения о введении пошлин.

Отвечая на вопрос о своем заявлении, что введение пошлин откладываться не будет, американский президент сказал: «Нужно иметь гибкость. Я мог бы сказать — вот стена, и я собираюсь пройти сквозь эту стену, я собираюсь пройти сквозь нее, несмотря ни на что. Однако вы не сможете пройти сквозь стену. Иногда вам нужно иметь возможность пройти под стеной, вокруг стены или через стену».

При этом президент США дал понять, что в целом считает правильным принятое им решение о повышении ввозных пошлин. «Посмотрим, как все это сработает. Я думаю, все получится потрясающе», — сказал Трамп.

Министр финансов США Скотт Бессант добавил, что пошлины приостановлены, поскольку Трамп хочет обсудить взаимные тарифы с другими странами мира. По его словам, «пауза в экономических ограничениях даёт время для переговоров».

Повышенные пошлины для импорта в США из почти всех стран мира должны были вступить в силу в полночь 10 апреля. Трамп объявил о решении ввести их 2 апреля, вызвав падение котировок на биржах по всему миру в течение нескольких торговых сессий подряд.

9 апреля Трамп заявил, что откладывает повышение пошлин для стран, которые не стали объявлять об ответных мерах. О каких странах идет речь, президент США не уточнил, заявив лишь, что переговоры о торговых соглашениях начали более 75 стран (их он тоже не назвал). Среди тех, кто объявили о повышении пошлин на экспорт из США, Евросоюз, Канада и Китай.

Для Китая Трамп пошлины снижать не стал, а объявил, что они повышаются до 125%.