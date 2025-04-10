США отложили сделку по приобретению китайского TikTok, - Fох

CentralAsia (CA) - Сделка между Вашингтоном и Пекином о продаже китайской соцсети-видеохостинга TikTok остановлена американцами. Об этом сообщил старший корреспондент издания Fох Business Чарльз Гаспарино на своей странице в соцсети X.

«Представители Белого дома теперь признают, что потенциальная сделка Тiktok – продажа американской части компании китайцами – снята с повестки дня на неопределённое время, может быть и навсегда, поскольку торговая война полностью сосредоточена на Китае», – написал он.

Ранее в Bloomberg писали, что Китай отказался продавать TikTok американцам после введения новых торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом.

По словам источника издания, после нескольких месяцев переговоров американские чиновники были близки к подписанию договора. Однако сделка оказалась сорвана в виду того, что китайская сторона отозвала своё первичное одобрение сделки после объявления о новых пошлинах Вашингтона на прошлой неделе.

4 апреля в расчёте на достижения соглашения, Трамп продлил работу TikTok в США на 75 дней.