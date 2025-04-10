Ильхам Алиев не видит никаких перспектив мира между Украиной и Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

CentralAsia (CA) - «Я лично, будучи реалистом, не вижу в обозримом будущем никаких перспектив мира между Украиной и Россией», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 апреля в университете АДА, отвечая на вопрос участника международного форума на тему «К новому миропорядку».

По его словам, Россия объявила оккупированные территории частью России. «Как они могут отступиться от этого? Украина, как и весь мир, считает эти оккупированные территории частью Украины, Азербайджан также считает их частью Украины. Как они могут пожертвовать и сказать: нет, это не часть Украины? Ну, если это произойдет, то это значит, что я чего-то не понимаю в международной политике», - отметил он.

«К сожалению, войны заканчиваются, когда подписывается окончательный акт капитуляции. Как сказал наш друг из Хорватии, они освободили свою территорию, вышли к своим рубежам и остановились. То же самое сделали мы. Мы вышли к своим рубежам и остановились. Вот так заканчиваются войны в реальном мире», - сообщил президент Азербайджана.

Алиев сказал, что ни одна страна не согласится пойти на компромисс в вопросе территориальной целостности. Поэтому ожидать, что Украина согласится пожертвовать своей международно признанной территорией в обмен на мир будет несправедливо и нереалистично. Поскольку одно дело говорить приятные вещи о приостановке войны, а другое - пойти немного дальше и, может быть, спросить тех, кто в недавнем прошлом пострадал от войны, о договоренностях, необходимых для установления прочного мира, продолжил он.

«О нашей позиции касательно войны между Россией и Украиной: мы всегда поддерживали, поддерживаем и будем продолжать поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. И как страна, пострадавшая от оккупации и нарушения нашей территориальной целостности, мы, конечно, полностью понимаем эту ситуацию. Поэтому каждый, кого вы спросите, скажет: «Мы хотим, чтобы война прекратилась немедленно». Да, мы тоже хотим. Но главный вопрос в том, как это сделать и будет ли это потенциальное, или временное, прекращение огня устойчивым или нет? Как руководитель страны, которая пережила две горячие войны и период между ними, могу вам сказать, что прекращение огня никогда не останавливает войну. Никогда. Война не прекращалась и в нашем случае. Это просто временное облегчение для стран, чтобы перегруппироваться, мобилизоваться и начать все заново», - отметил Алиев.