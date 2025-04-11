Золжаргал Жаргалсайхан встретился со Специальным докладчиком ООН

CentralAsia (MNG) - Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни поддержит исследование Монголии «Права человека и технологии». Об этом сообщила пресс-служба парламента.

10 апреля, председатель Постоянного комитета по инновациям и цифровой политике парламента Монголии Золжаргал Жаргалсайхан встретился со Специальным докладчиком ООН по вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни Аной Брайан Нугрер.

На встрече председатель Постоянного комитета Золжаргал Жаргалсайхан представил обзор реализации нескольких законов, включая Закон о защите персональных данных, Закон о кибербезопасности и Закон о цифровой подписи. Г-н Золжаргал также обсудил вопросы, связанные с общественным наблюдением в социальных сетях, технологиями, доступностью интернета и устройствами Starlink.

Ана Брайан Нугрер

Специальный докладчик Ана Брайан Нугререс поделилась своими планами по проведению исследований и наблюдений по защите персональных данных в Монголии, сосредоточившись на таких областях, как информация о здравоохранении, кибербезопасность, меры мониторинга, механизмы реализации, новые технологии и защита персональных данных для определенных групп. Она также выразила приверженность поддержке исследования «Права человека и технологии», проводимого Национальной комиссией по правам человека Монголии, предоставив необходимую обратную связь. Кроме того, она планирует провести пресс-конференцию, чтобы представить свои предварительные наблюдения.

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