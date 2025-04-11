«Алабуга Старт»: новые векторы сотрудничества для достижения устойчивого социально-экономического роста

CentralAsia (KZ) - Россия делает предложение, от которого Кыргызстан не сможет отказаться: масштабный проект по трудоустройству станет новой главой в истории российско-киргизских взаимоотношений.

В условиях глобализации и быстро меняющейся мировой экономики, интеграция России и стран СНГ приобретает ключевое значение для устойчивого развития всех регионов, требуя инновационных подходов к сотрудничеству и эффективного использования совместных ресурсов.

Так, Кыргызстан и Россия укрепили экономические связи: за 10 месяцев 2024 года товарооборот превысил 3 млрд долларов (по данным Нацстаткома КР), при этом экспорт из Кыргызстана в Россию вырос на 46,3%.

Кыргызстан – важный торговый партнер России, и укрепление этих отношений стратегически важно. Помимо торговли, необходимо учитывать социально-экономические факторы. В этом контексте проект «Алабуга Старт», направленный на трудоустройство женщин из СНГ, имеет особое значение в рамках развития связей между Россией и Кыргызстаном. Подробнее об этом – в материале «Алабуга Старт».

Новые возможности для женщин из стран СНГ



«Алабуга» – ведущая ОЭЗ России с привлекательными условиями для бизнеса. Однако её успех – это не только современные заводы, но и крупные проекты, направленные на развитие и благополучие сотрудников.

Один из таких проектов – «Алабуга Старт», направленный на трудоустройство девушек и предоставление им широкого спектра возможностей для профессиональной реализации.

Предвосхищая вопросы, сразу ответим, со слов руководства «Алабуги», почему в проекте участвуют только девушки: «Дело в том, что многие из предлагоаемых профессий требуют женской аккуратности».

Гендерные стереотипы, недостаток возможностей для профессионального роста и неравный доступ к ресурсам – все это создает значительные препятствия, но только не для участниц «Алабуга Старт». В рамках проекта участницы бесплатно получают профессию в области кейтеринга, гостеприимства, производства или управления транспортом, обучаясь непосредственно на рабочем месте под руководством опытных специалистов.

Участницы, начиная с зарплаты 860$, имеют возможность не только увеличить доход до 1780$ по окончании программы, но и получить всестороннюю подготовку, подтвержденную сертификатами (профессия, русский язык, история и законы РФ).

Какие условия для проживания?

Участницы программы проживают в Республике Татарстан в городе Елабуга, которая расположена в центральной России.

Особо внимание хочется обратить на взаимоотношения Республики Татарстан и Кыргызстана. Основанные на многолетней дружбе, их отношения отличаются особой теплотой и взаимным уважением, что служит прочным фундаментом для взаимовыгодного сотрудничества. Рустам Минниханов, глава Татарстана, на встрече с Адылбеком Касымалиевым, первым заместителем председателя киргизского кабмина, подчеркнул, что потенциал сотрудничества огромен и охватывает не только экономическую сферу, но и важные направления, такие как подготовка кадров, научные исследования и культурный обмен.

Татарстан – активно развивающийся регион, во все времена привлекающий международное внимание. Столица республики Казань – значимый культурный центр. В 2024 году в Казани был проведен ряд крупных мероприятий, включая саммит БРИКС-2024. Регион регулярно принимает международные спортивные соревнования. Многонациональное население Татарстана создает атмосферу гостеприимства и толерантности.

Елабуга – исторический город с тысячелетней историей. Здесь богатая история, музеи и архитектурные памятники, которые соседствуют с удивительной природой: красивые пейзажи, близость к реке Кама и национальному парку «Нижняя Кама».

Участницы «Алабуга Старт» проживают в современных, безопасных корпоративных комплексах с круглосуточной охраной и системой Face ID, стоимость проживания – всего 44$ в месяц. Компания также оплачивает переезд в Россию.

Помимо работы, «Алабуга Старт» открывает для девушек возможности для путешествий, посещения крупных мероприятий и активного участия в корпоративной жизни «Алабуги».

Что говорят о программе?

Представители стран регулярно посещают «Алабугу», чтобы лично ознакомиться с условиями, в которых работают и живут участницы программы «Алабуга Старт».

«Это хорошая возможность для молодежи законно мигрировать и официально трудоустроиться в России», – отметил начальник управления реформ, цифрового развития и креативной экономики Нурсултан Кубанов.

Особую экономическую зону «Алабуга» с рабочим также визитом посещал полномочный представитель президента Кыргызской Республики в Чуйской области Канат Джумагазиев и его помощник Алмазбек Исаков. Они высоко оценили данный проект и возможности, которые он предоставляет молодым девушкам.

Временно исполняющий обязанности консула Генерального консульства Кыргызской Республики Саламат Акылбек уулу тоже посещал «Алабугу» и лично ознакомился с условиями проживания участниц программы «Алабуга Старт» в штаб-квартире «Алабуга Политех» и ЖК «Южный парк» и пообщался с девушками. По итогам рабочей встречи Саламат Акылбек уулу отметил высокий уровень жилищных и рабочих условий, созданных «Алабугой» для сотрудников, а также сообщил о готовности к сотрудничеству.

Кроме того, в рамках рабочего совещания с руководством Нарынской области и директорами местных школ представители «Алабуга Старт» провели презентацию международной программы, ответили на вопросы представителей власти и сферы образования. Тогда заместитель полномочного представителя президента в регионе Шабдан Абдырайым уулу отметил:

«Ранее я сам посещал «Алабугу» и, скажу вам честно, был приятно удивлен. Я своими глазами увидел штаб-квартиру «Алабуга Политех», познакомился с участницами «Алабуга Старт» из Кыргызстана. Что могу сказать? Это действительно хорошее место для молодых людей».

Алина Тойгонбаева, приехавшая в Татарстан из Бишкека, отмечает новые возможности и перспективы, открывшиеся перед ней благодаря программе «Алабуга Старт».

«Я узнала об «Алабуга Старт» от подруги, которая уже участвовала в проекте. После общения с HR-специалистами, мои родители охотно согласились на мое участие. Мне нравится предоставляемая здесь свобода, которая, тем не менее, остается в разумных пределах: мы учимся и работаем. Я живу в корпоративном жилье, и мне нравятся светлые и чистые комнаты. Мои соседки – замечательные девушки. Зарплата здесь достойная, и я даже могу помогать своей маме. Хочу обратиться к родителям: не стоит беспокоиться за своих детей, позвольте им участвовать в подобных проектах – здесь они найдут возможности для развития», – рассказывает участница проекта.

Подробнее узнать о программе и оставить заявку можно на официальном сайте программы.

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