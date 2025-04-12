Монголия подготовит специалистов для сталелитейной промышленности

CentralAsia (MNG) -

Министерство образования Монголии поддержит подготовку специалистов для сталелитейной промышленности Монголии.

Тяжелая промышленность всегда была двигателем экономики и движущей силой индустриализации.

Сталелитейная промышленность поставляет промежуточную продукцию, например, широкополосный горячий прокат, поковки, стальные листы, сварные рельсы, длинный прокат, проволоку и трубы.

Затем осуществляется их дальнейшая переработка в конечную продукцию.

В общем процессе изготовления существуют различия между «холодными» материалами, такими как лом, трубы, рулоны тонколистового проката или плоские заготовки и «горячей» продукцией, такой как расплавленная сталь в шлакоприемниках.

Так, министр образования Наранбаяр Пурэвсурэн встретился с генеральным директором ООО «Дарханский металлургический завод» Чагнаадоржем Батхуягом и административным составом предприятия. Стороны договорились о сотрудничестве в подготовке кадров для работы на сталелитейном заводе, который является одним из 14 мегапроектов, реализуемых правительством Монголии.

В рамках этого сотрудничества инженеры и техники, которые будут работать на заводе, будут проходить обучение внутри страны и за рубежом. При этом будет оказана поддержка студентам, обучающимся в университетах, и новым студентам посредством стипендий и кредитных программ из Фонда образовательных кредитов. Министр образования заявил, что министерство организует день профессиональной ориентации для выпускников и их родителей в аймаке Дархан-Уул.

Специалист по металлургии цветных металлов – это инженерно-технический работник, который организует и сопровождает технологические процессы при промышленном получении и обработке цветных металлов. Он контролирует соблюдение норм и стандартов в металлургической промышленности, разрабатывает технологические и операционные циклы на металлургических предприятиях, контролирует соблюдение стандартов, норм и правил при эксплуатации оборудования, технологической оснастки и производственных линий.

Получение и переработка цветных металлов является важнейшим направлением в металлургической промышленности и требует привлечения квалифицированных, компетентных работников инженерно-технического профиля. На многих металлургических и перерабатывающих предприятиях существуют цеха, участки и целые подразделения, которые специализируются на механической, химической или термической обработке цветных металлов. В связи с этим на рынке труда мира существует высокий спрос на специалистов по металлургии цветных металлов. Для трудоустройства предлагается огромный выбор вакансий на крупных и небольших промышленных предприятиях в качестве специалистов и инженерно-технических работников.

источник: MiddleAsianNews

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