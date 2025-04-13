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В Нигерии мина подорвала автобус, погибли восемь человек

CentralAsia (KZ) -  На северо-востоке Нигерии автобус наехал на самодельное взрывное устройство, от взрыва погибло по меньшей мере 8 человек. Об этом 12 апреля сообщила газета Vanguard.

Инцидент произошел на федеральной дороге Майдугури—Дамбоа—Биу. Автобус передвигался по трассе в составе частных и коммерческих машин в сопровождении военнослужащих.

Предполагается, что взрывное устройство заложили боевики террористической группировки «Боко Харам». Инцидент подтвердил глава района, в котором произошел взрыв, Лаван Майна. По его словам, водитель автобуса и семь пассажиров погибли на месте, многие другие получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в местную больницу.

Он также призвал федеральное правительство и силовые структуры удвоить усилия и поддержать штат Борно в борьбе с террористами из «Боко Харам».

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