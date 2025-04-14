Экспертиза признала исполнителей теракта в «Крокусе» вменяемыми

CentralAsia (CA) - Исполнители теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» по результатам экспертизы были признаны вменяемыми. Об этом рассказал «РИА Новости» адвокат одного из фигурантов, Далерджона Мирзоева, Олег Власов.

«Да, они были признаны вменяемыми, более того, с физическим здоровьем у них тоже все в порядке»,— отметил собеседник агентства.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Террористы открыли стрельбу по людям и подожгли здание, огонь был окончательно потушен вечером 23 марта.

В результате теракта и пожара погибли 145 человек, свыше 500 пострадали. В рамках расследования задержали более десяти человек, в том числе четверых предполагаемых исполнителей теракта — граждан Таджикистана Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализода и Шамсидина Фаридуни. По делу о нападении на концертный зал проходят около 30 человек.

По словам сына владельца Crocus Group Эмина Агаларова, приблизительный ущерб компании от теракта составил $150–200 млн.