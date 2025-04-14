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89 детей пострадали от укусов клещей с начала весны в Алматы

CentralAsia (KZ) -  В Алматы 89 детей пострадали от укусов клещей этой весной. Об этом сообщила руководитель отдела контроля инфекционных и паразитарных заболеваний департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алмаш Ахметова на брифинге в РСК.

«С начала текущего эпидемиологического сезона пострадали 186 человек, из них 89 – дети до 14 лет. Все получили экстренную серопрофилактику в травмпунктах. В этом году уже с 1 марта люди обращаются», – рассказала Алмаш Ахметова.

Она отметила, что более 60% всех алматинцев, обратившихся за помощью после укусов, получили их на территории Алматинской области.

В прошлом году зарегистрировали три случая вирусного клещевого энцефалита, а также один случай клещевого боррелиоза. Большинство заражений произошло в горной местности. Лишь 4-5% случаев инфицирования приходятся на парковые зоны зоны.

«Внутри города проводится обработка  в целях профилактики. Когда мы проводим мониторинг, заражённых клещей не обнаруживаем. Они отмечаются в основном в горной местности. Устанавливаются границы, чтобы было ясно, где циркулирует вирус. Мы отслеживаем, не спустились ли уже эти заражённые клещи», – добавила Ахметова.

Она отметила, что обработка проводится только на городской территории, владельцы частных территорий должны сами обращаться к властям, чтобы получить этот вид услуг.

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