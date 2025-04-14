Заморозки ожидаются на большей части Казахстана

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 15-17 апреля ожидаются дожди с грозами, возможен град, ночью на северо-западе, севере, востоке, в центре и в горных районах страны – дождь и снег, сообщает «Казгидромет».

Сильные осадки (дождь, снег) прогнозируются 15 апреля ночью в Акмолинской области, ночью 15 апреля и днем 16 апреля в Восточно-Казахстанской области, ночью 15 апреля сутки 16 апреля в области Абай, 16 апреля в Карагандинской, Алматинской областях и в области Жетысу. Также по республике ожидаются туманы.

Ночью 15-17 апреля в Западно-Казахстанской, 15-16 апреля в Атырауской, Акмолинской, 15-17 апреля в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях и в области Абай, 16 апреля в Павлодарской областях, 16-17 апреля в области Улытау и Карагандинской области, 15 и 17 апреля в Восточно-Казахстанской области прогнозируются заморозки 1-5 градусов.

При этом днем на западе страны температура воздуха повысится до +17+23 градусов, в центре страны – до +13+21 градусов, на востоке – до +10+20 градусов, на юге – до +17+25 градусов. На юго-западе основной температурный фон +15+25 градусов.

На северо-западе потеплеет до +12+20 градусов, но 17 апреля на севере региона похолодает до +5+10 градусов. Также понизится температура на севере до 0+10 градусов, а на юго-востоке – до +13+20 градусов.

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