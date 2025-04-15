Монголия — одна из ведущих стран мира по трансплантации печени. ФОТО

CentralAsia (MNG) -

Команда по пересадке печени в Первой национальной центральной больнице была создана в 2009 году. Первую операцию они провели 12 лет назад, 24 сентября 2011 года, совместно с командой по пересадке печени из Медицинского университета Асан из Южной Кореи.

В январе прошлого года команда успешно провела 300-ю трансплантацию печени, состояние пациентки улучшилось, и она была выписана из больницы. Пациентка — 44-летняя женщина с терминальной стадией заболевания печени и циррозом, вызванными вирусами гепатита B и D. Ее сын стал ее донором.

Сэргэлэн Оргой

Лауреат Государственной премии, заслуженный доктор гуманитарных наук, руководитель бригады по трансплантации печени, доктор медицинской академии, профессор Сэргэлэн Оргой сказала: «Сегодня мы проводим 300-ю пересадку печени с момента ее внедрения. Когда мы впервые внедрили этот метод лечения, цифра 300 казалась очень далекой. Но сегодня мы по праву считаемся одной из ведущих стран в мире в этом методе лечения»

«На сегодняшний день мы спасли жизни более 300 пациентов и полностью освоили передовую технологию трансплантации печени в нашей стране. Первая государственная центральная больница, Министерство здравоохранения и правительство Монголии работали над созданием всех условий, которые были бы дружественны гражданам. В результате сегодня за пересадку печени гражданину приходится платить всего около пяти миллионов тугриков. Остальной бюджет обеспечивается Фондом медицинского страхования».

Однолетняя выживаемость пациентов, перенесших операцию по пересадке печени, составляет 93,6%, трехлетняя выживаемость — 92,3%, а пятилетняя выживаемость — 92,3%, что сопоставимо с показателями других центров трансплантации печени в развитых странах. Это успех бригады по пересадке печени Первой государственной центральной больницы.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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