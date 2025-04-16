Гроссмейстер Мөнгөнтуул присоединяется к команде «The MongolZ»

CentralAsia (MNG) -

Организация MongolZ Esport официально объявила о присоединении международного мастера по шахматам и гроссмейстера г-жи Мөнгөнтуул Батхуяг к своей киберспортивной семье.

«Мы рады официально объявить, что MongolZ Esports приветствует в нашей киберспортивной семье международного мастера и женского гроссмейстера ФИДЕ г-жу Мөнгөнтуул Батхуяг», — написали они на своей странице в социальных сетях.

Один из крупнейших киберспортивных турниров года, «Esports World Cup 2025», продолжает привлекать большой интерес со стороны любителей киберспорта и шахмат, добавив в этом году шахматы в свои категории соревнований.

Тот факт, что в шахматы можно играть онлайн, также способствовал тому, что этот интеллектуальный вид спорта окрестили «киберспортом», и он продолжает расширять свою аудиторию, ежедневно добавляя в сеть новых игроков.

Ознакомьтесь с турниром «FIDE Women's Grand Prix 2024-2025», в котором в настоящее время принимает участие шахматистка MongolZ Chess г-жа Мөнгөнтуул, перейдя по этой ссылке...

источник: MiddleAsianNews

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