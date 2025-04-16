В Узбекистане у каждого строящегося объекта появится паспорт с QR-кодом

CentralAsia (UZ) - С 1 сентября каждый строящийся объект в Узбекистане будет иметь специальный паспорт с QR-кодом. С его помощью можно будет получить информацию о подрядчике, сроках строительства, разрешительных документах и экспертных заключениях, передает Podrobno.uz.

Соответствующая норма закреплена в указе президента.

Указ также предусматривает запрет на перепланировки и реконструкции в многоквартирных домах, если они затрагивают несущие конструкции или опорные стены, а также в случаях, когда работы могут повлиять на сейсмостойкость зданий.

Кроме того, с 1 июля все объекты систем питьевого водоснабжения и канализации будут проходить обязательный технологический аудит.

В региональных инспекциях начнется создание Центров онлайн-наблюдения за строительными объектами. В рамках пилотного проекта на стройплощадках в Кашкадарьинской области, финансируемых из госбюджета, установят видеонаблюдение.

Инспекторов, осуществляющих государственный контроль в сфере строительства и ЖКХ, оснастят мобильными видеокамерами (боди-камерами) и специальными планшетами.

С 1 января этого года система паспортов с QR-кодами уже начала внедряться в тестовом режиме на строительных площадках страны.