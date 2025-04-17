Prius Center в Улан-Баторе первым внедрил стандарты ISO в авторемонтной отрасли

CentralAsia (MNG) -

Не зря говорят, что Монголия — страна Приусов. Они популярны в Монголии, как и везде, потому что гибридные двигатели эффективны, а топливо для них гораздо дешевле

Prius Center, лидер в области диагностики и технического обслуживания автомобилей, впервые в своей отрасли успешно внедрил два основных международных стандарта: систему менеджмента качества ISO9001:2015 и систему менеджмента охраны труда и техники безопасности ISO45001:2018, и 16 апреля 2025 года получил официальный сертификат сертификации.

Сертификаты сертификации ISO9001:2015 и ISO45001:2018 были выданы AQMCS Mongolia, которая признана международными организациями по аккредитации, такими как JAS-ANZ в Австралии, IAS в Америке и UAF.

Prius Center внедряет систему управления качеством с 2019 года и является лидером по внедрению стандартизированных, последовательных и качественных услуг в сфере диагностики и технического обслуживания автомобилей.

«В рамках «Интегрированной системы менеджмента» мы работаем с целью предоставления профессиональных диагностических и инженерных решений в соответствии с международными требованиями, удовлетворения потребностей и ожиданий клиентов, повышения удовлетворенности клиентов и соблюдения охраны труда. Внедрив этот стандарт системы менеджмента, мы теперь можем выполнять услуги по техническому обслуживанию согласно технологической карте, а также создали условия для полного обеспечения гигиены и безопасности клиентов и сотрудников, — сказал сотрудник центра.

источник: MiddleAsianNews

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