ВОЗ представила план по защите от будущих пандемий

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CentralAsia (CA) - После более чем трех лет переговоров страны—члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подписали проект соглашения о подготовке мира к будущим пандемиям. Как сообщает пресс-служба ВОЗ, юридически обязывающий документ направлен на укрепление защиты от новых патогенов после COVID-19.

Для выработки документа, который устроил бы всех участников, потребовалось 13 раундов заседаний, 9 из которых пришлось продлевать, а также множество неофициальных встреч и переговоров. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что «сегодня в Женеве страны мира сделали историю».

Документ оговаривает все необходимые меры для профилактики и координации действий государств во время пандемий, включая обеспечение доступа к лекарствам, проведение масштабных исследований и подготовку специалистов для здравоохранения, мобилизацию кадровых ресурсов для реагирования на ЧС в области здравоохранения и многое другое. В мае проект соглашения будет рассмотрен высшим руководящим органом ВОЗ — Всемирной ассамблеей здравоохранения.