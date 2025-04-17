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В США пассажирский самолёт загорелся в воздухе из-за кролика

CentralAsia (CA) -  Самолет американской авиакомпании United Airlines вернулся в аэропорт с аварийной посадкой — в турбину засосало кролика, из-за чего загорелся двигатель. Об этом пишет ABC News.

Boeing 737 с 153 пассажирами вылетал из международного аэропорта Денвера в канадский Эдмонтон, когда загорелся двигатель.

«Несколько мгновений из двигателя вырывались языки огня, а за ними — огромный огненный шар», — рассказал пассажир Скотт Вульф на передаче Good Morning America.

Оказалось, что причиной возгорания стал кролик, которого засосало в двигатель. Самолет благополучно вернулся в Денвер.

«Наш рейс из Денвера в Эдмонтон (UA2325) благополучно вернулся в Денвер для решения проблемы возможного нападения диких животных», — говорится в заявлении United, которое также цитирует ABC.

По данным Федерального авиационного управления США, за прошлый год в стране произошло более 20 тысяч случаев попадания животных в двигатели, но только в четырёх из них в турбины попали кролики.

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