В университете Флориды сын заместителя шерифа устроил стрельбу, два человека погибли

CentralAsia (CA) - По меньшей мере два человека погибли и шесть получили ранения в результате стрельбы на территории кампуса Университета штата Флорида в городе Таллахасси, пишет «Би-би-си».

По данным шерифа округа Лион Уолта Макнила, стрельбу устроил 20-летний Финикс Айкнер, студент университета и сын заместителя шерифа Джессики Айкнер, которая прослужила в полиции 18 лет.

«К сожалению, у него был доступ к оружию (матери), которое нашли на месте преступления», – сообщил Макнил на пресс-конференции.

По его словам, подозреваемый долгое время был членом Молодёжного консультативного совета при офисе шерифа округа Лион. Нападавшего ранили в перестрелке с полицией, он находится в больнице. Юноша не подчинялся требованиям при задержании, а после отказался общаться с правоохранителями.

По данным властей, погибшие не были студентами университета. Другие подробности о них не сообщаются. Руководство учебного заведения временно приостановило занятия и спортивные мероприятия.

Как пишет CNN со ссылкой на некоммерческую организацию Gun Violence Archive, это уже шестой случай массовой стрельбы во Флориде в этом году