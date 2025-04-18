На территории Таджикистана ожидается резкое похолодание и сильные осадки

CentralAsia (TJ) - В ряде районов Таджикистана в период с 18 по 19 апреля ожидается резкое ухудшение погодных условий в связи с вторжением холодной и влажной воздушной массы. Об этом сообщает Агентство по гидрометеорологии при Комитете по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан.

По данным синоптиков, в указанные дни в большинстве районов страны пройдут обильные атмосферные осадки в виде дождя, местами с грозами и градом. На высоте свыше 2000 метров 19 апреля осадки ожидаются в виде дождя с переходом в снег.

Температура атмосферного воздуха понизится на 10–15 градусов почти на всей территории республики, за исключением высокогорных районов. Ветер ожидается западного направления, со скоростью 9–14 м/с, в отдельных районах возможно усиление порывов до 17–22 м/с. В южных и центральных районах республики 17 апреля прогнозируется пыльная буря и мгла.

В результате ожидаемых сильных осадков возможно кратковременное повышение уровня воды в ряде водных артерий, включая реки Пяндж, Обихингоу, Сурхоб, Яхсу, Кызылсу (южная), а также в реках, берущих начало на южных склонах Гиссарского хребта — Варзоб, Лучоб, Харангон, Иляк. На реке Зеравшан также ожидается подъём уровня воды.

По прогнозам специалистов, за исключением восточной части Горно-Бадахшанской автономной области, в некоторых районах Хатлонской и Согдийской областей, а также в районах республиканского подчинения и на западе ГБАО сохраняется высокая вероятность схода селей.

Агентство по гидрометеорологии призывает население и ответственные службы соблюдать меры предосторожности, особенно в горных и прибрежных районах, и быть готовыми к возможным чрезвычайным ситуациям.

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