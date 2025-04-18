Выходные в Узбекистане будут прохладными, местами ожидаются дожди

CentralAsia (UZ) - В пятницу и субботу по большей части территории Узбекистана ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут дожди, возможны грозы, сообщает Узгидромет.

Лишь по Каракалпакстану, Хорезмской области и северу Навоийской области осадков не прогнозируется.

В эти дни продолжится понижение температуры воздуха: 18 апреля до +18…+21 градусов, 19 апреля до +14…+17.

В воскресенье кратковременные дожди возможны лишь в предгорных и горных районах. По остальной территории страны установится сухая погода.

Ночью и утром 20 апреля будет довольно прохладно, температура понизится до +5…+10, а днём солнечные лучи прогреют воздух до +20…+23.

Ветер 7−12 м/с, в отдельных районах с усилением до 15−20 м/с.

По предгорным и горным районам возможны селепаводковые явления.

В Ташкенте к вечеру пятницы возможен кратковременный дождь, гроза. Температура будет в пределах +18…+20.

В субботу ночью и утром возможен небольшой дождь, днём без осадков. Температура ночью +8…+10, днём +15…+17.

В воскресенье без осадков. Температура ночью +7…+9, днём +18…+20.

Ветер восточный 5−10 м/с.