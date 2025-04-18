В Казахстане до конца года замену паспорта и водительских прав переведут в онлайн-формат

CentralAsia (KZ) - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщило в ответе на запрос «Власти», что в целях оптимизации нагрузки на ЦОНы и повышения эффективности предоставления госуслуг определены 10 наиболее востребованных услуг, которые будут поэтапно переведены в онлайн-формат до конца этого года.

Среди них – регистрация транспортного средства, выдача паспортов и удостоверений личности, выдача ЭЦП, регистрация прав на недвижимое имущество, выдача водительского удостоверения, формирование ИИН иностранцам, регистрация по месту жительства граждан, разрешение трудовым иммигрантам, выдача техпаспортов на недвижимость и внесение данных в Единый государственный кадастровый номер и госакты на землю.

Напомним, ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев сообщал, что услугу по замене удостоверения личности переведут в онлайн-формат до конца апреля. Однако министерство в ответе на запрос «Власти» сообщило, что еще разрабатывается алгоритм выдачи удостоверений при переводе услуги в цифровой формат. Утверждение алгоритма ожидается к концу года.

Получать готовые документы нужно будет в ЦОНах.

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