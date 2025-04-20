Папа Римский появился на публике после выписки из больницы и произнес традиционное пасхальное благословение

CentralAsia (CA) - Папа Римский Франциск произнес традиционное пасхальное благословение в воскресенье, появившись с балкона базилики Святого Петра перед толпами людей. Это стало самым громким его появлением с момента выписки из больницы, пишут СМИ.

88-летний понтифик не возглавлял основные богослужения Страстной недели и Пасхи, но в пасхальные выходные сделал несколько кратких заявлений, в том числе провел 30 минут в тюрьме в Риме в четверг и посетил базилику Святого Петра в субботу вечером. Франциск, который провел 38 дней в больнице с двусторонней пневмонией, в результате чего был близок к смерти, долгое время не может говорить из-за проблем с дыханием и проходит курс физиотерапии, чтобы восстановить голос. Папе также трудно поднимать руки.

Но в Пасхальное воскресенье он смог произнести благословение Urbi et Orbi «Городу [Риму] и всему миру». Только папа может произнести это благословение, которое включает в себя индульгенцию, отпущение грехов. Его голос звучал слабо, но он появился без носовой трубки, которую носил для подачи кислорода.

Перед своим выступлением в Пасхальное воскресенье Папа Римский провел короткую личную встречу с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

С момента выписки из больницы в прошлом месяце папа Римский стал появляться на публике неожиданно и продемонстрировал решимость вернуться к своим обязанностям. Врачи посоветовали ему избегать большого скопления людей в течение двухмесячного периода восстановления. Ватикан также опубликовал текст послания Папы Римского в пасхальное воскресенье, в котором Франциск призвал к прекращению конфликтов по всему миру, особенно в Газе.

Франциск сказал: «Я обращаюсь к воюющим сторонам: прекратите огонь, освободите заложников и придите на помощь голодающему народу, который стремится к мирному будущему!».