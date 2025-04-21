Премьер-министры Казахстана и России проводят переговоры в Москве
- Азия и мир, политика
- 16:25, 21 апреля 2025
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CentralAsia (CA) - Премьер-министры Казахстана и России, Олжас Бектенов и Михаил Мишустин проводят переговоры в Москве.
Ранее сообщалось, что премьеры двух стран обсудят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества.
Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области промышленности, энергетики, включая мирный атом, космоса, транспортной инфраструктуры и цифровой экономики.
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