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Премьер-министры Казахстана и России проводят переговоры в Москве

CentralAsia (CA) -  Премьер-министры Казахстана и России, Олжас Бектенов и Михаил Мишустин проводят переговоры в Москве. 

Ранее сообщалось, что премьеры двух стран обсудят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества.

Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области промышленности, энергетики, включая мирный атом, космоса, транспортной инфраструктуры и цифровой экономики.

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