Премьер-министры Казахстана и России проводят переговоры в Москве

CentralAsia (CA) - Премьер-министры Казахстана и России, Олжас Бектенов и Михаил Мишустин проводят переговоры в Москве.

Ранее сообщалось, что премьеры двух стран обсудят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества.

Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области промышленности, энергетики, включая мирный атом, космоса, транспортной инфраструктуры и цифровой экономики.