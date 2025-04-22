The Guardian: Стив Уиткофф — от девелопера до переговорщика Трампа на глобальной арене

CentralAsia (CA) - Спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф стал ключевой фигурой, от которой зависит, обретет ли сектор Газа устойчивый мир или вновь скатится в войну. Об этом пишет издание The Guardian.

В материале издания отмечается, что дружба Уиткоффа с президентом США Дональдом Трампом началась с ночной встречи в нью-йоркской закусочной. Сегодня Уиткофф — верный посланник, участвующий в переговорах о перемирии в Газе и обсуждении будущего Украины.

Уиткофф — нетипичный выбор Дональда Трампа на пост спецпредставителя по Ближнему Востоку, неожиданно оказался в центре и украинских переговоров. Он занял место напротив министра иностранных дел России Сергея Лаврова, хотя официально этим должен заниматься Кейт Келлог.

Формально Уиткофф подчиняется госсекретарю Марко Рубио, но в мире Трампа власть определяется не по должностной иерархии, а по близости к самому президенту. Рубио — бывший соперник, ставший союзником из политических соображений. А Уиткофф — друг Трампа почти 40 лет.

Именно этим объясняется влияние 67-летнего бизнесмена. Переговорщики понимают: он представляет переменчивого лидера, способного за секунду сменить поддержку на ярость — в зависимости от того, кто в данный момент влияет на президента.

Роль Уиткоффа в запуске перемирия оказалась решающей. 10 января, спустя более семи месяцев бесплодных переговоров, он почувствовал, что прорыв близок. Находясь в Дохе, он позвонил в офис Нетаньяху и сообщил, что на следующий день прилетит в Израиль. Ему напомнили, что будет шаббат и премьер не работает по субботам, но готов встретиться после захода солнца. Уиткофф резко ответил, что шаббат его не интересует. В итоге Нетаньяху нарушил традицию и принял его в офисе. Там Уиткофф потребовал согласиться на перемирие, которого премьер избегал.

«Президент всегда был другом Израиля, - сказал он Нетаньяху, по данным Wall Street Journal. - Пришло время, чтобы Израиль ответил взаимностью».

Нетаньяху уступил, и Уиткофф вернулся в Доху для финализации соглашения. Премьер понимал: перед ним — человек, говорящий от имени Трампа, и ссориться с ним опасно.

Их дружба началась почти 40 лет назад с бутерброда с ветчиной и сыром. Тогда молодой юрист Стив Уиткофф работал над ночной сделкой с участием Трампа. В 3 часа утра он зашел в закусочную, где оказался и Трамп, у которого не было с собой денег. Уиткофф угостил его сэндвичем. Они не виделись еще восемь лет, но миллиардер запомнил «случай с бутербродом». С тех пор началась крепкая дружба.

Трамп уговорил Уиткоффа оставить юриспруденцию и заняться девелопментом. Они часто играли в гольф, жили между Нью-Йорком и Флоридой. В сентябре, когда на поле во Флориде арестовали вооруженного снайпера, Уиткофф был рядом с Трампом.

Он также вспоминал, как Трамп поддержал его после смерти сына от передозировки опиоидов в 2011 году. «Я знаю, что значит терять ребёнка, - говорит Уиткофф. - Поэтому я понимаю семьи заложников и тех, кто хочет вернуть хотя бы тело ребёнка».

Уиткоффу не свойственна идеологическая зашоренность, характерная для многих сторонников Трампа. Его лояльность — не к MAGA, а лично к президенту. Он вежлив и мягок в общении, что выделяет его на фоне окружения. Девелопер Дон Пиблс, знающий обоих, сказал, что Уиткофф «не тот переговорщик, который хочет видеть кровь до подписания сделки».

После победы Трампа на предварительных выборах Уиткоффа направили на примирение с проигравшими республиканцами. Он также работал над перемирием в Газе вместе с Бреттом МакГерком из команды Байдена — редкий пример межпартийного взаимодействия.

«Мы смогли убедить всех, что освобождение заложников — это важно», - отметил он.

По словам Уиткоффа, именно Джаред Кушнер убедил его стать спецпредставителем по Ближнему Востоку — роль, которую Кушнер играл неофициально в первый срок Трампа. В отличие от отстранённого Кушнера, Уиткофф установил связи с обычными людьми — особенно с семьями заложников.

Сейчас Уиткофф сосредоточен на судьбе оставшихся 58 заложников (по мнению израильских властей, 34 из них уже мертвы), что сближает его с общественным мнением в Израиле, но ставит в оппозицию к Нетаньяху и крайне правым. Вторая фаза перемирия предусматривает освобождение палестинцев, отбывающих пожизненные сроки, и полный вывод войск из Газы. Это шаг к миру — и причина, по которой Нетаньяху против. Его коалиция грозит распадом, если соглашение будет подписано без уничтожения ХАМАС и открытия сектора для еврейских поселений.

Тем не менее Уиткофф настаивает: вторая фаза должна начаться. «Я думаю, это будет сложнее, - сказал он на конференции в Майами. - Но все уже поняли, что освобождение заложников — это просто правильно».

На той же конференции Уиткофф рассказал, как при участии саудовцев оказался вовлечен в переговоры с Россией. Именно они через связи с главой российского фонда Кириллом Дмитриевым организовали освобождение американца Марка Фогеля.

«Мы не были уверены, что это сработает, - говорит он. — Но это случилось».

Фогеля освободили 12 февраля. Это стало медийной победой Трампа и поводом для первого звонка Путина новому президенту США, с которого начались американо-российские переговоры по Украине — без участия самой Украины.

Роль Уиткоффа в этом процессе закрепила за ним репутацию «человека, который добивается результата». Однако устойчивый мир на Ближнем Востоке и в Украине зависит от справедливости и суверенитета — понятий, которых Уиткофф избегает.

Посетив разрушенную Газу в январе, он признался: не понимает, почему палестинцы вообще хотят там оставаться. В ближайшие недели испытание пройдёт не только его статус посланника Трампа, но и сама концепция «недвижимости как дипломатии».