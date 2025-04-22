Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа

CentralAsia (CA) - Гарвардский университет подал в суд США иск против администрации президента Дональда Трампа из-за заморозки субсидий вузу в размере больше чем $2,2 млрд. Об этом говорится в заявлении президента вуза Алана Гарбера, опубликованном 21 апреля.

«Мы подали иск, чтобы отменить заморозку финансирования, поскольку это незаконно и выходит за рамки полномочий правительства», — сообщил Гарбер.

В заявлении президент Гарварда обвинил правительство в попытке установить «беспрецедентный и неправомерный контроль» над университетом, подчеркнув, что последствия этих действий будут «серьёзными и долгосрочными».

На прошлой неделе Гарвард отклонил требования администрации Трампа об изменении своей учебной политики. Белый дом требовал от вуза закрыть все программы, связанные с разнообразием, равенством и инклюзивностью; сократить полномочия студентов и преподавателей; провести внешний аудит определённых факультетов и программ; и немедленно сообщать федеральным властям об иностранных студентах, которые нарушают правила поведения.

В ответ правительство заморозило гранты и контракты вуза на более чем 2,2 млрд долларов, а также пригрозило лишением права принимать иностранных студентов.