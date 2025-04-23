Международный открытый тендер на строительство ТЭЦ №5 будет объявлен в мае

CentralAsia (MNG) -

Теплоэлектростанция №5 мощностью 340 Гкал тепла и 300 МВт электроэнергии будет построена в 20-м хороо района Баянгол столицы страны.

Губернатор столицы Монголии и мэр Улан-Батора Нямбаатар Хишгээ отметил: «За 41 год с 1984 года в Улан-Баторе не было построено ни одной электростанции, что привело к медленной урбанизации города. В связи с этим ведется подготовка к объявлению в мае 2025 года международного открытого тендера на строительство Теплоэлектростанции № 5 (ТЭЦ-5) для увеличения теплоснабжения западной части Улан-Батора. Проведена оценка воздействия на окружающую среду, пересмотрено технико-экономическое обоснование. В новом технико-экономическом обосновании сделан вывод о том, что изначально запланированные 10 га земли недостаточны для строительства электростанции. С учетом дополнительного отвода земель проект ТЭС-5 будет реализован на 15 га».

Предприятиям и организациям, пострадавшим от изъятия земель, будет выплачена компенсация или предоставлены равноценные земли в соответствии с Законом о земле Монголии. Строительство ТЭЦ-5 обеспечит теплом Таван Шар, 21-й микрорайон, поселок «Хилчин», Толгойт, Баянголын Ам, Баянхошуу, 1-й, 3-й и 4-й микрорайоны. Около 51 тыс. домохозяйств будут обеспечены центральным отоплением.

Кроме того, «Улаанбаатар дулааны сүлжээ» ТӨХК («Улан-Баторская теплосеть» ГАО) предусматривает расширение ТЭЦ «Амгалан» для улучшения теплоснабжения восточной части города и существенного снижения нагрузки на ТЭЦ-4.

источник: MiddleAsianNews

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