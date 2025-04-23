Более 2500 участников зарегистрировались на Улан-Баторский марафон 2025 года

CentralAsia (MNG) - Всего на международный забег «Улан-Баторский марафон» с момента начала регистрации 1 апреля 2025 года зарегистрировались 2544 участника.

В частности, 2544 человека зарегистрировались в шести различных категориях и на разных дистанциях, более 50 процентов из них зарегистрировались на забег на 5 км. Бегуны в категории 5 км регистрируются в двух возрастных группах: 12–17 лет и 18 лет и старше. Из общего числа 1300 зарегистрировались на забег на 5 км и по 400 на забеги на 10 км и 21 км. Между тем, 101 спортсмен зарегистрировался на полный 42-километровый марафон. Кроме того, более 190 человек зарегистрировались на семейный забег, категорию, предназначенную для самых юных участников.

Число участников ежегодного «Уланбаторского марафона» неуклонно растет. В 2023 году на международный забег официально зарегистрировались 13 000 человек, а в прошлом году это число удвоилось до 30 000.

Участники, желающие принять участие в Уланбаторском марафоне, могут зарегистрироваться на официальном сайте Ulaanbaatar marathon или через мобильное приложение «Hipay».

Зарегистрированные участники получат свои стартовые номера в период с 10 по 20 мая 2025 года.

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