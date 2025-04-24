Си Цзиньпин и Ильхам Алиев провели встречу в Пекине

Си Цзиньпин и Ильхам Алиев

CentralAsia (CA) - В Пекине 23 апреля состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщает «Азертадж».

Си Цзиньпин с отметил развитие и достижения Азербайджана под руководством Ильхама Алиева.

В ходе беседы была упомянута Совместная декларация о стратегическом партнерстве между странами, принятая в Астане в прошлом году. Благодаря совместному заявлению, которое главы государств подписали 23 апреля, уровень всестороннего стратегического партнерства поднялся ещё выше.

Были затронуты вопросы сотрудничества стран в рамках международных организаций, в том числе ООН, Шанхайской организации сотрудничества и других институтов.

Выразив удовлетворение председательством Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, председатель КНР заявил, что в этом направлении имеются широкие возможности для сотрудничества.

На встрече также отметили, что Азербайджан и Китай всегда поддерживали территориальную целостность и суверенитет друг друга. Президент Азербайджана отметил, что всегда поддерживал политику «Одного Китая» и однозначно осудил проведенные на Тайване выборы. Главы Азербайджана и Китая также обсудили вопросы по борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.

После стороны обсудили возможности для сотрудничества между странами в сфере возобновляемой энергии. Между соответствующими структурами Азербайджана и китайскими компаниями уже подписаны документы и реализуется практическое сотрудничество.

Положительно оценен рост за последнее время товарооборота между двумя странами более чем на 20 процентов.

Си Цзиньпин на встрече напомнил, что Азербайджан был одной из первых стран, поддержавших проект «Один пояс, один путь». Были обсуждены перспективы сотрудничества между нашими странами в рамках данного проекта.

Как указано в совместном заявлении о стратегическом партнерстве, Азербайджан поддерживает инициативы Китая по вопросам глобальной безопасности, глобального развития и глобальных цивилизаций.

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