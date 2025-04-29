Особняк бывшего главы КНБ Казахстана Карима Масимова в Астане изъяли для социальных нужд

CentralAsia (KZ) - В Астане дом осуждённого экс-председателя КНБ, бывшего премьер-министра Карима Масимова изъяли для социальных нужд, сообщает компания по управлению возвращёнными активами.

«В адрес управляющей компании поступил официальный запрос от акимата города Астаны о передаче указанного объекта недвижимости для использования в целях удовлетворения социальных потребностей города. Учитывая социальную значимость обращения и нормы законодательства, объект был снят с плана электронных торгов. Дальнейшее использование объекта будет определено в установленном порядке с учётом интересов местного исполнительного органа», – сообщили в КУВА.

Речь идёт об особняке в микрорайоне Караоткель столичного района Нура. Он находился на балансе компании по управлению возвращёнными активами.

18 апреля особняк в третий раз выставляли на аукцион. Стартовая цена объекта составляла 1,6 млрд тенге. Ранее дом дважды пытались продать за 1,8 млрд тенге, но покупатели интереса не проявили. В конце марта казахстанский предприниматель Мухтар Джакишев назвал «фейком и дичью» информацию о том, что он якобы намеревался купить дом Масимова.

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